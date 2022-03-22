Rus gazetesi yayımlayıp sildi: Rus ordusunun kaybı 10 bine yaklaşmış olabilir

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken, Komsomolskaya Pravda gazetesi Rus güçlerin kayıplarının 10 bine yaklaştığı haberini geçti. Ancak haber, ‘siber saldırı’ denerek siteden kısa süre silindi.

Rusya’nın Ukrayna işgalinde 27’nci gün. Rus güçlerinin ilerleyişi yavaşlarken kayıplara dair çelişkili açıklamalar geliyor. Rus ordusu bir süredir ne kadar kayıp verdiklerini duyurmuyordu. Rusya en son 2 Mart’ta 498 askerin öldüğünü bildirmişti.

Moskova’ya yakın Komsomolskaya Pravda gazetesi, savaşta 9 bin 861 Rus askerinin öldüğü 16 bin 153 Rus askerinin de yaralandığı haberini yayımlandı.

Wall Street Journal’ın diplomasi muhabiri Yaroslav Trofimov da haberi paylaştı. Trofimov şunları söyledi: “Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda, Rusya Savunma Bakanlığı rakamlarına göre Ukrayna’da 9 bin 861 Rus askerinin öldüğünü ve 16 bin 153 Rus askerinin yaralandığını söyledi. 2 Mart’taki son resmi veri 498’di.”

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 21, 2022

Trofimov, sitenin saldırıya uğradığı ya da birinin sızdırılan verileri alıp yayımlamış olabileceğini belirtirken haber kısa süre sonra siteden kaldırıldı.

Britanya medyası da Ukrayna yanlısı bir gazetecinin bu verileri yüklemiş olabileceğini öne sürdü.

Gazete yönetimiyse haberi ‘siber saldırı’ya bağladı.