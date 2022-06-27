Rus füzesi AVM’ye düştü: Zelenski ‘Binden fazla kişi vardı’ dedi

Rus güçlerinin attığı füze Ukrayna’daki bir AVM’ye isabet etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski binada binden fazla kişinin bulunduğunu belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal operasyonu yaklaşık dört aydır devam ediyor.

Binlerce insanın yaşamını yitirdiği, milyonlarcasınınsa göç etmek zorunda kaldığı savaşta, sivil kayıplar da artıyor.

Bugün Ukraynalı yetkililerin açıklamasına göre Rus güçlerinin attığı bir füzenin Kremençuk’taki bir AVM’ye düştüğü belirtildi.

‘Kayıpların sayısını tahmin etmek imkansız’

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkenin merkezinde yer alan Kremençuk’taki saldırı için “AVM’de binden fazla kişi vardı. Ölenlerin sayısını tahmin etmek imkansız” dedi.

Kremençuk belediye başkanı, saldırıda ölümlerin rapor edildiğini aktardı.