Rükzan Sağır: Teknoloji sınırları zorladıkça hukuk ona yetişmeye çalışıyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Alışageldiğimiz düzende hukuk, suçtan bir adım önde gidiyordu. Teknolojinin ilerlemesiyle bu kural değişti. Denge de değişti. Teknoloji sınırları zorladıkça hukuk ona yetişmeye çalışıyor. İhtiyaca göre suç tanımları yeniden düzenleniyor.

Yasal koruma, sonradan gelen bir güncelleme gibi oldu. Bu dönemin en sıkıntılı konularından biri ‘rızasız paylaşımlar.’ Sadece gerçek olanlar değil; deepfake’ler, yapay zekayla yaratılmış sahte içerikler de buna dahil. Bir tıkla suç işlemek mümkün yani.

İşte Trump yönetiminin geçen hafta imzaladığı ‘Take It Down Act’ adlı yasa, gecikmiş ama hayati o adımlardan biri. Bu, ‘İçeriği Kaldırma Yasası.’ Yasa, insanların rızası olmadan dijital ortamda yayılan müstehcen görüntülerinin kaldırılmasını zorunluluk haline getiriyor.

Deepfake’le oluşturulan görüntüler de bu kapsamda. Bu yasanın özel yanı, dijital platformlara 48 saat içinde müdahale etme yükümlülüğü getirmesi. İhlal edenlere de para cezası ve üç yıl hapis öngörülüyor.