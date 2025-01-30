Rükzan Sağır: Harvard mezunları bile zor iş buluyor gibi bir söylentiye denk gelmiş olabilirsiniz

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Harvard mezunları bile zor iş buluyor gibi bir söylentiye denk gelmiş olabilirsiniz. Gelmediyseniz de böyle bir konu var. Bu tartışma, Wall Street Journal gazetesinin “Harvard MBA mezunlarının yüzde 23’ü, mezuniyetten üç ay sonra bile halen iş arıyor” istatistiğine dayanıyor.

MBA, işletme ve yönetim alanlarında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için tasarlanmış yüksek lisans derecesine deniyor. Haliyle, insanlar “Harvard MBA’nin bile iş garantisi sağlamadığı hayat, bize neler yapmaz?” diyor.

Özellikle milenyum kuşağından bazı yetişkinler de “Kandırıldık, okuyunca iyi yerlere geleceğimizi sandık, tüm birikimimizi eğitime yatırdık ama maaşlı köleler olduk” diye isyanlarda. Eskiden iyi bir okuldan iyi bir bölümden mezun olmak birçok kapıyı açmaya yeterdi.

Şirketler, iyi okul mezunlarını hızla işe alırdı. Bu doğru. Bu sistemin adı, meritokrasidir. Meritokrasi, bireylerin başarılarının kendi çabalarına bağlı olduğu fikrine dayanır. Ama Harvard’ın kariyer danışmanı Kristen Fitzpatrick bile “Harvard mezunu olmak artık yeterli değil” diyor.

Yani CV’deki kaliteli üniversite, köşeyi dönmek için artık bir kriter değil. Güçlü bağlantılar ve sosyal beceriler ayırt edici oluyor. Buna şöyle bir analoji yapabilirim. Çok lüks mağazalardan, markalardan çuvallar dolusu alışveriş yapanları bugün şık, elit davetlerde kolay kolay görmezsiniz.

Rükzan Sağır’ın yazısı