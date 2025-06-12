Rükzan Sağır: DNA testleriyle yaratılan kimlik krizi

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Bir tükürük testiyle genetik olarak hangi milletlere ait olduğunu öğrendiğin bir hizmet var. Son zamanlarda “Yüzde 4 Türk çıktım”, “Yüzde 60 Yunanmışım” türünde sonuçlarını paylaşanlar oluyor. Bilim kisvesi altında dünyayı biçimlendirme arzusunun son perdesi bu.

Bu şirketlerin veritabanında milyonlarca kişi kayıtlı. Bu sayede insanlar ailelerini, uzak akrabalarını buluyor. Cinayetler bile aydınlatılıyor. Ama genetik bilgiler, etnik köken sonuçları konusunda objektif kullanılmıyor. Çünkü bu genetik test şirketleri, ‘referans grubu’ dedikleri küçük örneklem kümeleri kullanıyor. Bu grupların çoğu, kendi seçtikleri, kendi tarih anlayışlarına uygun ‘ideal’ vatandaşlardan oluşuyor. Yani yüzde 12 Balkan kökenli çıktığında aslında bu, Balkan olmak değil, o şirketin Balkan kriterlerinin karşılığına uymak demek. Bazı ülkelerde yerli kimlikler alt kimliklere bölünüyor.

Böylece herkes biraz yabancı çıkıyor, tam yerli çıkmıyor. Mesela yüzde 40 Balkan da olabilirsin. Ama sistem yüzde 8 sonuç veriyor. Çünkü elindeki Balkan klasöründe çok az kişi var. Dahası çoğumuzun kökeninin Avrupa, Ortadoğu ve Balkanlarda çıkmasında bir beis yok. Çünkü hepsi Osmanlı toprağıydı ve Osmanlı’da yüzyıllar boyunca dil, bürokrasi ve üst kimlik Türklük etrafında şekillenmişti…

Yani büyük büyük dedesi Selanikli diye kimse Türklüğünü kaybetmez. Bir DNA tüpünün içindeki ‘masum’ tükürük, yeni haritalar çizmek için kullanılıyor olabilir…

Rükzan Sağır’ın yazısı