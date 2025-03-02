Rükzan Sağır: ABD ve Kanada arasındaki ama tüm dünyayı etkileyen kahve savaşları

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ABD ve Kanada arasındaki ama tüm dünyayı etkileyen kahve savaşlarına götürüyorum. Trump yönetiminin ilk icraatlerinden biri, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi koymak oldu. Çünkü… Trump, Kanada’yı düzensiz göç için bir geçiş noktası olarak görüyor. Kanada’nın fentanil ticaretinde rol oynadığını düşünüyor. İthalatı vergilendirerek Amerikan sanayisini koruduğunu savunuyor. Ama asıl mesele, Kanada’nın ‘woke’ politikalarına, yani aşırı ilerici, hassas kimlik siyasetine karşı sessiz bir ceza.

Zira Kanada, son yıllarda ‘sosyal adalet’ adı altında radikal kararlar alan ve özellikle ABD’deki muhafazakar çevrelerin tepkisini çeken bir ülke haline geldi. Örneğin Paris sinagoguna 1980’de yapılan saldırının şüphelisi Dr. Hassan Diab, Fransa’nın iade talebine rağmen Kanada’da serbest bırakılmıştı. Hatta bir üniversitede akademisyen olmasına izin verildi. Kanada’nın göçmen kabulü de tarihi seviyelere çıktı. Kültürel entegrasyonla ilgili tartışmalar doğurdu. LGBTQ+ ve trans hakları yasaları kapsamında Trudeau yönetiminin çocuklara yönelik cinsiyet geçiş terapilerini teşvik eden politikaları da ABD’deki muhafazakarların tepkisine yol açtı. Yani Trump için bu, sadece ticari bir mesele değil, ideolojik bir savaşın gereğiydi.

Peki Kanada bu ceza karşısında ne yaptı? Trudeau yönetimi de ABD’den gelen 155 milyar dolarlık ürüne misilleme vergisi getirdi. Portakal suyu, ev aletleri, giyim… ve KAHVE! Tedarik zinciri sarsıldı. ABD’deki tüketiciler birden kahve fiyatları darbesine uğradı. İyi de Kanada kahve üreticisi değil ki? Ama Kanada, Brezilya ve Kolombiya’dan gelen kahve çekirdeklerini işleyip ABD’ye dağıtan bir dev. Starbucks ve Tim Hortons gibi kahve markaları, burada kavurma ve işleme yapıyor.

Rükzan Sağır’ın yazısı