Ruhat Mengi: Köpekleri topluca zehirleme olayları hızlandı

Son haftalarda yaşanan üzücü köpek saldırısı olaylarından sonra bir kadın şarkıcının yazdığı acımasız tweetler, bir başka kadın şarkıcının televizyonda “sokak köpekleri çoğaldı, uyutulsunlar veya barınaklara konsunlar” diyerek yaptığı program, bilinçsizce konuşan ilgisiz kişiler, sokak hayvanlarını kısırlaştırıp rehabilite etme görevini yerine getirmeyen belediyelerin, köpekleri topluca zehirleme olaylarını hızlandırdı.

Onlarca köpeği zehirleyip kıvranarak acılar içinde ölmesine neden olan belediyelere ve kişilere gereken cezaların verilmemesi bu feci eylemlerini her geçen gün artırarak sürdürmelerine neden oluyor. “Sokak hayvanları barınaklara konsun” diyenler bu barınakların çoğunun bir ölüm kampından farksız olduğunu, hayvanların dayanamayacakları şartlarda yaşatıldığını, bazılarında açlıktan birbirlerini yediklerini, balık istifi gibi üst üste bölmelere doldurulduklarını bilmiyorlar. Bayramlarda, tatillerde bu barınakların çoğu sahipsiz kalıyor, yaralı ve hasta hayvanlar için tek bir veteriner hekim bile bulunmuyor. Aşılama ve kısırlaştırma yapılmadığı için hayvanlar ya yavruyken hastalıktan ölüyor veya hızla çoğalıyorlar. Birçok barınağı bizzat ziyaret ederek durumu gördüğüm için bilerek anlatıyorum.

Ruhat Mengi’nin yazısı