RTÜK’ün tuvaletleri 1 milyon liraya yenileniyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Ankara Bilkent’teki binasının tuvaletlerinin yenilenmesi için 1 milyon 39 bin lira harcanacak.

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İktidara yakın olmayan medyayı ‘çok yakından’ takip eden RTÜK, genelde bu kanallara verdiği cezalarla gündeme geliyor. En son TÜGVA haberleri yapan Halk TV’ye ‘küçük düşürdüğü, aşağıladığı ve iftira attığı’ gerekçesiyle para cezası verilmişti.

Ancak şimdi RTÜK, merkez binasının tuvaletlerinin yenilenmesi için yapılan ihaleyle gündemde.

Ekim ayının başında ‘RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi’ adı altında açılan ihaleyi 1 milyon 39 bin lira teklif veren Talha Ekmen’in aldığı duyuruldu.

28 Ekim’de açıklanan ihale sonucuna göre binadaki 25 tuvalet ile üç duş yenilenecek.