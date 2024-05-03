RTÜK’ten ‘ıstakoz’ cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ‘ıstakoz’lu mesajlaşmasını yayınlayan Now Haber’e ceza kesti.
AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması tepki çekmişti.
Now Haber’in aktardığına göre AKP Bursa milletvekili Varank, Bursalı’nın toplantıya katılmasına dair bir paylaşımı Bilal Erdoğan’a gönderdi. Erdoğan’ın ‘…çıkardılar ama’ mesajına Varank, ıstakoz emojisiyle yanıt vermişti.
CHP RTÜK üyesi İlhan Taşçı, ‘cep telefonu görüntüsünü haberleştiren Now TV’ye özel hayatın gizliliğini ihlalden yüzde 2 para cezasına karar verildiğini’ duyurdu.
Taşçı’nın X hesabından duyurduğu diğer cezalarsa şöyle:
* Adalet Bakan Yardımcısının görevde yükselme sınavında torpil taleplerini yanıtladığına ilişkin cep telefonu görüntülerini yayınlaması nedeniyle de Now Tv’ye yüzde 2 para cezası verdi.
* Tele1’e konuk olarak katılan Rıfat Serdaroğlu’nun kimi siyasetçiler için ‘sarayın kapıkulu’ değerlendirmeleri nedeniyle eleştiri sınırını aşmaktan yüzde 2 para cezasına karar verdi.