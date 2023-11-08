RTÜK’ten Flash Haber TV’ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Flash Haber TV’ye en üst sınırdan idari para ve beş kez program durdurma cezası verdi.

Kurulun haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını ele aldığı belirtilerek, Flash Haber TV’nin yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği kaydedildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Gazze açıklamalarının değerlendirildiği ‘Başkentte Gündem’ isimli programda yayın konuğu Fahrettin Fidan’ın ve moderatör Fatih Ertürk’ün bazı ifadeleri yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirildi.

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun’da geçen “Yayın hizmetleri, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” hükmünü ihlal ettiğini öne sürdüğü Flash Haber TV’ye en üst sınırdan idari para ve beş kez program durdurma cezası verdi.