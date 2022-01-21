RTÜK başkanı duyurdu: TELE 1’e Erdoğan’ı eleştirmekten inceleme başlatılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TELE1’e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirmekten inceleme başlatılacağını duyurdu.

Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı: “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur.”

Şahin, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın sayın cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk üst kurul toplantısında kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. “