Rotten Tomatoes’ta en beğenilen film, yarın Netflix’ten kaldırılıyor

Film ve dizi inceleme sitesi Rotten Tomatoes’ta en çok değerlendirilen ve en yüksek puanı alan film ‘Leave No Trace’ (İz Bırakma) yarın Netflix kütüphanesinden kaldırılıyor.

Oscar adaylığı bulunan yazar-yönetmen Debra Granik’in yapımı Leave No Trace, Rotten Tomatoes’ta Toy Story 2’yi geride bırakarak yüzde 100 onay alarak en çok incelenen film olmuştu.

Bu film yarın Netflix’ten kaldırılıyor. Yani filmi Netflix’te izlemek için son saatler. Film, Netflix haricinde Amazon, Apple TV ve Vudu’dan satın alınabilir veya kiralanabilir.

2018 yapımı Leave No Trace, ruh sağlığı sorunları olan savaş gazisi Will ve onun genç kızının yaşadıklarını ele alıyor. İkili, ABD’de Portland dışında halka açık bir ormanlık alanda huzurlu bir şekilde yaşıyor. Ama oradan geçen bir koşucunun ikiliyi fark edip yetkilileri araması, Will ve kızının hayatını alt üst ediyor.