Römorkunda işçi taşınan traktöre TIR çarptı: İki ölü, altı yaralı

Erzincan’da yasak olmasına rağmen tarım işçilerinin taşındığı traktörün kazaya karışması nedeniyle iki kişi öldü.
AA’nın haberine göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen TIR, Erzincan-Sivas kara yolunun Kemah kavşağı yakınlarında, tarım işçilerini taşıyan traktörle çarpıştı.
Kazada, traktördeki Mülkiye Yıldız olay yerinde, Ayşe Kından ise ambulansla kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Altı kişinin tedavisi sürüyor.
Maliyeti düşürmek için servis minibüsü yerine kamyonet ve traktörle tarlalara işçi taşınması nedeniyle kara yollarındaki trafik kazalarında can kayıpları yaşanabiliyor.