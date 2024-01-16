Roma’da Mourinho dönemi sona erdi

İsrail ile Hamas’ın Gazze’deki rehinelere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren bir anlaşmaya vardığı bildirildi. AA’nın haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze’deki İsrailli rehinelerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, kentteki sivillere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatı için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtti. Ensari, […]