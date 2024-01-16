Yaramazlara biraz batar!

Roma’da Mourinho dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, teknik direktörü Jose Mourinho’nun görevine son verdi.

Jose Mourinho. Fotoğraf: AA

Roma kulübünden yapılan açıklamada yeni teknik ekibin kısa süre içerisinde duyurulacağı belirtildi.


Mourinho, 2021-2022 sezonundan itibaren üç yıllık sözleşmeyle göreve gelmişti.

Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ligde 20 maçta sekiz galibiyet, beş beraberlik ve yedi yenilgiyle 29 puan toplayan Roma, 9’uncu sırada.

Roma, Portekizli teknik direktörün yönetiminde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde şampiyon olurken, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde, İspanya’nın Sevilla takımına penaltılarda 4-1 kaybetmişti.

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