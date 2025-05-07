Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu: Baba ve oğlu tutuklandı

Tokat’ta bir evin bahçesinde kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu. Kazıyı yapan baba ve oğlu tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

Jandarma, Zile ilçesinde Zincirli Ülya Mahallesi’nde F.Ş.’nin kaçak kazı yaptığını öğrendi. Operasyonda üstü kapatılmaya çalışılan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu.

F.Ş. ve oğlu A.Ş.’yle M.Ş. ve Ş.S. gözaltına alındı.

Hakimliğe sevk edilen F.Ş. ile A.Ş. tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrol işlemleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tokat Müze Müdürlüğü mozaik döşemeyi korumaya aldı.