Robert De Niro’nun eski asistanı davayı kazandı: 1,2 milyon dolar ödenecek

ABD’li aktör Robert De Niro’nun şirketi Canal Productions, ‘cinsiyete dayalı ayrımcılık’ uyguladığı ve misilleme yaptığı gerekçesiyle eski çalışanı Graham Chase Robinson’a 1,2 milyon dolar (34 milyon 265 bin 640 lira) tazminat ödeyecek.

New York’taki Manhattan Federal Mahkemesi’nde görülen davada alınan karar, Robinson’ın şirketten istifasıyla başlayan ve yıllar süren hukuk mücadelesini sona erdirdi.

BBC‘nin haberine göre 2008’de De Niro’nun kişisel asistanı olarak işe başlayan 41 yaşındaki Robinson, Nisan 2019’da yıllık 300 bin dolar kazandığı işinden ‘istifaya zorlandığını’ iddia etmişti.

Oscar ödüllü aktörün yıllarca kendisini istenmeyen dokunuşlara, küfürlü konuşmalara, aşağılayıcı kadın düşmanı görevlere maruz bıraktığını öne süren Robinson 12 milyon dolar tazminat talep etmişti.

Canal Productions da Robinson’ı şirketin kasasını yağmalamak, milyonlarca uçuş milini çalmak ve iş başındayken Netflix izlemekle suçlayarak, 6 milyon dolarlık karşı dava açmıştı.

De Niro sorumlu değil

Perşembe günü görülen karar davasında De Niro’nun kişisel olarak sorumlu olmadığına karar verilirken şirketin, Robinson’a iddialarının her biri için 632 bin 142 dolar tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.

Kararın okunmasının ardından Robinson’ın avukatlarına sarıldığı görüldü.