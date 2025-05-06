Rihanna üçüncü hamileliğini duyurdu



İkinci hamileliğini 2023 Super Bowl devre arası performansında açıklayan Rihanna, üçüncü hamileliğini de Met Gala kırmızı halısından duyurdu.

Fotoğraf: DiggzyPhotos

Rihanna’nın duyurusu, eşi A$AP Rocky’nin eş başkanlığında coşkulu siyah stili ve züppeliği kutlayan tarihi bir akşamda geldi. Akşamın teması, Kostüm Enstitüsü’nün sergisi ‘Superfine: Tailoring Black Style’dan esinlendi.

Pazar akşamı New York Metropolitan Sanat Müzesi’ndeki etkinliğe en son giren yıldız şişmiş karnını vurgulayan çizgili Marc Jacobs kıyafeti, puantiyeli kravatı ve iri şapkasıyla dikkat çekti.

Barbadoslu şarkıcı, günün erken saatlerinde yağmur altında New York’ta yürürken, üzerinde kürk bir şal ve 1920’ler tarzı görünür bir çıkıntısı bulunan şapkası, gri-mavi kısa üst ve etek takımıyla görüntülendi.

A$AP Rocky, Met Gala kırmızı halısında Reuters’a haberi doğrulayarak Rihanna’nın hamileliğini etkinlikte açıklamanın ‘harika bir duygu’ olduğunu söyledi.

A$AP Rocky ise geceye, “Biraz Harlem Nights” dediği kendi tasarımı kıyafetiyle saatler öncesinde geldi. Rapçi kıyafetinde, Eddie Murphy’nin 1989 yapımı klasik suç komedisi filmine atıfta bulunan bir şemsiyeyi ve kırmızı tabanlı Christian Louboutin ayakkabıları aksesuar olarak kullandı.