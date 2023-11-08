Ridley Scott ‘Napolyon’ eleştirilerine kısa ve basit ‘yanıt verdi’

Yönetmen Ridley Scott, ‘Napolyon’ filminin fragmanında tarihsel yanlışlıklar bulunduğu yönündeki eleştirilere yanıt verirken tarihe sıkı sıkıya bağlı kalmayı önemsemediğini söyledi.

Fotoğraf: Napolyon

Tarihin en çok konuşulan siyasi ve askeri figürlerinden Napolyon Bonaparte’ın (1769-1821) Korsikalı bir askerden kısa sürede tüm Avrupa’yı titreten bir imparatora yükselişini konu edinen film, eşi Josephine’le çalkantılı ilişkisini de anlatacak.

Oscar ödüllü Joaquin Phoenix’in Fransız imparatorunu canlandırdığı film 22 Kasım’da gösterime girecek.

Filmin vizyona girmesine kısa bir süre kala Scott, fragmanda tarihsel yanlışlıklar bulunduğuna dair eleştirilere ‘yanıt verdi.’

The New Yorker‘ın haberine göre Scott’ın, fragmanın tarihsel bütünlüğünü irdeleyen tarihçi Dan Snow’un TikTok paylaşımına karşılığı kısa ve basitti: “Başka işiniz gücünüz yok mu!”

Snow’un eleştirileri arasında Marie-Antoinette’in ‘idam edilirken saçlarının fazla kırpıldığı’ ve Napolyon’un Piramitler Savaşı sırasında ‘piramitlere ateş etmediği’ yer alıyordu.

Filmde tarihe sıkı sıkıya bağlı kalmayı önemsemeyen Scott’ın, Napolyon’da daha çok Joaquin Phoenix’in çarpıcı performansıyla ilgi çekici bir film sunmaya odaklandığı görülüyor.