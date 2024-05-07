Hatay’da ‘OHAL var’ diye belge göstermeden oturulabilir binalar yıkılıyor

AYŞEGÜL KASAP

6 Şubat depremlerinden kurtulan Hataylılar, ‘rezerv alan’ adı altında dayatılan ‘mülksüzleştirme’ye karşı mücadele ediyor.

‘Oturulabilir’ raporu verilen evler de rezerv alanda kaldığı için ‘yıkılacaklar’ kapsamına alındı. İtiraz edilince ‘oturulabilir’ binalar bir kez daha test edildi. Bu sefer de test sonuçları gösterilmeden binalar alelacele yıkılmaya başladı. Üstelik tapu sahiplerine resmi bir yazı gösterilmeden, “Bakan gelecek ve burada bina görmek istemiyor” denerek.

Fotoğraf: Hatay halkı

6 Şubat depremlerinden sonra kentsel dönüşüme ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, kasımda Meclis’te kabul edilmişti. Yeni yasada ‘rezerv yapı alan’ tanımı da değiştirilmişti. Önceki tanımda ‘yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlenen alanlar’ deniyordu. Yeni düzenlemede ‘yeni yerleşim alanı olarak‘ ibaresi yok.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) rezerv alan tanımında yapılan bu değişikliği ‘mülksüzleştirme planı’ olarak nitelemişti. Çünkü TMMOB’a göre yeni yasayla, Çevre Şehircilik ve İklim Baklanlığı istediği yeri rezerv alan ilan edebilecek. Yani mevcut binalar maliklere sorulmadan rezerv alan kapsamına alınabilecek. TMMOB ‘insanları daha fazla borçlandırarak, kentin dışına göndererek afetle mücadele edilemeyeceğini’ vurgulamıştı.

İktidar bu maddeyi kanunlaştırırken ‘her şeyin hukuka uygun olacağını’ vadetmişti. Ama sahada durum vadedilenin aksini gösteriyor.

Çevre Şehircilik ve İlklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin daha önce sağlam olduğunu söylediği ve ‘oturulabilir’ raporu verdiği evler yıkılmaya başlamıştı.

‘Rapor gelmemişse büyük ihtimal sağlam’

Mülk sahiplerine yıkılan evlerin yerine ne verileceği bilgisi de paylaşılmıyor. Belirsizlik içinde bekleyen ve muhatap bulamayan halk, iktidara da tepkili belediye yönetimine de.

Kimileri konuyu yargıya da taşıdı ama yargı süreci de beklenmiyor. Her gün ayrı bir ‘kanunsuzlukla’ karşı karşıya kaldığını söyleyen Hataylılar yetkililerin kendilerine “OHAL var” dediğini aktarıyor.

Vatandaşlar ‘sağlam’ evlerinin yıkılma kararına karşı itiraz edince binalar için daha önce ‘oturulabilir’ raporu veren yetkililer ikinci kez aynı binalardan örnek aldı. Ama test sonuçlarını vatandaşla paylaşmadı. Vatandaşlara yetkililerden bazıları ‘rapor gelmemişse evin büyük ihtimalle sağlam olduğunu’ söylemiş.

Rapor sonucu gelmeyen evlerden birinin yıkımı bugün başlayınca mülk sahipleri yıkım izni için bir belge görmek istedi. Yetkililerse ‘Şu an OHAL olduğunu ve ellerinde yazılı belge olmadığını, sadece valinin emri olduğunu’ demiş.

Hatay halkının aktardığına göre yetkililer kendilerine ayrıca “Bakan gelecek ve burada bina görmek istemiyor” diyerek süreci de hızlandırmış.