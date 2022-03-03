Reuters: ABD, Putin’in çevresine ek yaptırım hazırlıyor

ABD yönetimi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e uyguladığı baskıyı artırırken, ABD daha fazla Rus oligarkına yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

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Reuters ajansının konuya yakın iki kaynaktan aldığı bilgiye göre oligarkların yanısıra sahip oldukları şirket ve varlıkları da hedefleyen bir yaptırım paketi hazırlanıyor.

Kaynaklardan biri Reuters’a, bazı yaptırımların bu hafta bile açıklanabileceğini belirtti ama hala ayrıntılar üzerinde çalışıldığını da ekledi.

Kaynak, Washington’ın Putin’in yakın çevresinde bulunan daha fazla yetkiliye karşı yaptırımlar hazırladığını da belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı dün, Rusya’nın yaptırımlardan kaçmak için kullandığını söylediği yasal boşlukların önüne geçmek için yeni bir kılavuz yayımlamıştı.

Bakanlığın açıklamasında, “Bugünkü kılavuz, Rusya Merkez Bankası’nın bu tür eylemlerinin yasak olduğunu açıkça ortaya koyuyor ve ABD finansal sistemine erişebilme çabalarının önüne geçiyor” denmişti.

Washington, Putin’e ve Rusya Merkez Bankası’na yönelik olanlar dahil şimdiye kadar çok sayıda yaptırım uyguladı.