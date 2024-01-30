Resmi yoksulluk oranı yüzde 13,9

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) göre yoksulluk oranı 2023’te 0,5 puan azalarak yüzde 13,9’a geriledi.

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* Medyan gelir: Gelirler küçükten büyüğe sıralandığında ortaya düşen değer medyan geliri ifade ediyor.

TÜİK, 2023’e ilişkin Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri’ni açıkladı.

Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı 2023’te 0,5 puan azalarak yüzde 13,9’a geriledi.

Medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranıysa son yılda 0,1 puan artarak yüzde 21,7’ye ç ıktı.

Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 40’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırında, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 7,4’e indi.

Medyan gelirin yüzde 70’i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranıysa bir önceki yıla göre 0,4 puanlık artışla yüzde 29,7’ye yükseldi.

Hane halkı tipine göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında, tek kişilik hane halklarında yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 2 puan artarak yüzde 9,5’e çıkarken, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarında da 3,7 puan azalarak yüzde 8’e geriledi.

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı 2,1 puan azalarak yüzde 17,5’e, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının yoksulluk oranıysa 0,3 puan azalarak yüzde 13,6’ya indi.