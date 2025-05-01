Resmi Gazete'de: İstanbul'da kentsel dönüşüm için verilen hibe miktarı artırıldı

İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında verilen yardım miktarları artırıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre 2024’te yürürlüğe giren kararın, 3’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan ‘700 bin lira’ya ibareleri ‘875 bin lira’ya, ‘350 bin lira’ya ibareleri ‘437 bin 500 lira’ya, ‘1 milyon 400 bin lira’ya ibaresi ‘1 milyon 750 bin lira’ya şeklinde güncellendi. Aynı kararın 6’ncı fıkrasında yer alan ‘100 bin lira’ ibaresiyse ‘125 bin lira’ olarak değiştirildi.

Değişikliğe göre hak sahiplerine bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi, bir işyeri için 437 bin 500 liraya kadar hibe, 437 bin 500 liraya kadar kredi, diğer her bir konut için 1 milyon 750 bin liraya ve diğer her bir işyeri için 875 bin liraya kadar kredi verilebilecek.

Ayrıca, 100 bin lira olarak belirlenen tahliye desteği de 125 bin lira olarak güncellendi.