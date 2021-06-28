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Yaramazlara biraz batar!

Remzi Özdemir: Türkiye’den kimse söke söke parayı alamaz!

Bugün bu temel atıldı, yarın köprü temeli derken birileri bu proje nedeniyle ucuzdan kapattıkları arsaları satıp tüyecekler. Bir süre sonra bunu göreceğiz! Bir kenara not edin bunu.

Ancak beni en çok rahatsız eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yabancılar bu parayı söke söke alırlar” sözü.


Gerçekten de yabancı bu parayı Türkiye’den yarın iktidar değişikliğinde söke söke alabilir mi?

Bugüne kadar yapılan yap işlet devret modelindeki sözleşmelerin hepsi ticari sır olarak gösterilip saklanıyor. Ancak hepsinde tahkim maddesi olduğu biliniyor. Zaten Cumhurbaşkanı da bunu açık açık söyledi.

Olası iktidar değişikliğinde bu paralar ödenmez ise alacaklılar soluğu tahkim ve İngiliz mahkemelerinde alacaklar.

Gerek Cumhurbaşkanı’nın sözleri gerekse kamuoyundaki algı, Türkiye’nin bu parayı kayıtsız şartsız ödemek zorunda olduğu yönünde. Bu kesinlikle böyle değil.

Tahkim sadece uyuşmazlık yeri. Türkiye elbette bu alacaklara itiraz edecek ve akla mantığa sığmayacak anlaşmaların kötü niyetli olduğunu öne sürecektir. Mesela yolcu garantili havaalanları ve geçiş garantili köprüler, otoyollar.

Bunlarda yapılan sözleşmeler hayatın olağan akışına aykırı.

Remzi Özdemir’in yazısı

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