Remzi Özdemir: Türkiye seçime gitmezse daha çok yüksek faizler öderiz

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Türkiye’nin tek kurtuluşu var: Acilen seçime gitmek. Eğer Türkiye seçime gitmezse, biz daha çok yüksek faizler öderiz. Belki Haziran toplantısında Merkez Bankası faiz indirecek. İndirme nedeni de üzerindeki aşırı siyasi baskılar olacak. “Lanet olsun” deyip indirebilir. Ama emin olun ki Merkez Bankası bir kez daha faiz artırmak zorunda kalacak. Şu anda iktidarın önünde bir B planı yok. Yani Merkez Bankası’nın eline mahkûm kalmış durumdalar.

Bu nedenle Merkez Bankası’na karşı biraz daha anlayışlı olmalı, sabretmeliyiz. Ama Mehmet Şimşek’in politikalarına gelince… Daha önce de ifade ettiğim gibi, Mehmet Şimşek artık nihai sürecini doldurdu. Artık İngiltere’ye dönmesinin zamanı geldi.

Biz yeniden, yerli ve millî bir ekonomi programıyla gerekirse biraz daha fatura ödeyerek yeniden başlamak zorundayız. Ama bu yeniden başlamayı AKP’yle ya da bu kadrolarla değil, halktan onay almış, halk iradesine öncelik verecek bir iktidarla yapmalıyız. Türkiye’nin tek kurtuluşu budur. Yoksa çözüm faiz indirmek ya da artırmak değildir.

Remzi Özdemir’in yazısı