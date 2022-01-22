Remzi Özdemir: Türk Lirası’nı bu hatır çekleri de kurtarmaz

Gelelim sorumuza, doların yönünü basit bakkal hesabı ile nasıl belirleriz:

Önce kasada ne kadar para var? Artık Türkiye’de 80 milyon halk, kasanın boş olduğunu biliyor. Damadın arka kapı operasyonu ile 128 milyar doları yaktığını biliyor.

O halde kasamızda para yok!

Yine sürekli olarak Katar ve benzeri Körfez ülkelerinden swap yani para takası yapıyoruz. Bunu da sağır sultan bile duydu. Swap nedir? Takas demek. Sen onların parasını alıyorsun kendi paranı belirli süre veriyorsun.

Ha bu paralar bir Avrupa ve rezerv para olmadığı için sadece kâğıt üzerinde etkisi oluyor o başka…

Dahası bu swap işlemler hatır çeki gibi. Hani kredisi yüksek bir firmadan hatır için geçici bir süre çek alırsın ya onun gibi bir şey.

O halde Türk lirasını bu çekler de kurtarmaz.

Gelelim enflasyona. TÜİK bile enflasyonu yüzde 36 açıkladı. Bakan pik yapacağını söylüyor. Bu da şunu gösteriyor, paramız değer yitirecek.

Remzi Özdemir’in yazısı