Remzi Özdemir: Tüm bunlar bir inat uğruna

Emeklisini 1100 liralık bayram ikramiyesini bile bütçeye yük oluyor diye eleştiren bir iktidar, bu 800 bin kişiye her ay rüşvet dağıtıyor.

800 bin kişi zenginleşirken 84 milyon insanın ekonomik durumu daha da kötüleşiyor. Tüm bunlar bir inat uğruna. Bu inat gerçekten Selva hocanın dediği gibi yarın ders kitaplarında okutulacak. Neydi bu inat? Yüksek faizin enflasyona neden olduğu.

Dünyada Nobel ödüllü olmak üzere bütün ekonomistlerin tersi bir tez. Aslında buna tez bile denilmez ama biz diyoruz işte. Üstelik dünyanın bırakın kabul edip reddetmeyi, tartışmayacağı kadar saçma bir tezi Türkiye’de bazı ekonomistler savunabiliyor. İşte bu inadın ısrarlı savunucuları ve destekçileri Türkiye derin fukaralık çukuruna yuvarlanırken sadece seyrediyorlar.

Remzi Özdemir’in yazısı