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Yaramazlara biraz batar!

Remzi Özdemir: Tedbir almayan tek ülke Türkiye

FED yani Amerikan Merkez Bankası mart ayından itibaren faiz artışına gidiyor. Amerika’da pandemi nedeniyle ortaya çıkan enflasyonu faiz ile düşürecekler. Yani bizdeki gibi saçma sapan faiz düşerse enflasyon düşer demiyorlar. Onlar iktisat ilminin gerektiği gibi yapıyorlar. Enflasyona karşı faiz silahını çekiyorlar. Bu tıpkı vücuda antibiyotik almak gibi. Elbette zararlı ama en azından sizin hayatınızı kurtarıyor.

Amerika’daki faiz artışı Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecektir. Bunu aylardır söylüyoruz. Şu ana kadar tedbir almayan tek ülke Türkiye. Tüm ülkeler faiz artırarak parasını koruma altına altı.


Remzi Özdemir’in yazısı

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