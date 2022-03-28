Remzi Özdemir: Tatlı tatlı harcadığımız kredilerin bedelini ödeme zamanı geliyor

Son iki yılda kamu bankalarına iki kez sermaye desteği yapıldı. Yani dipsiz bir kuyu gibi sürekli para atılıyor. Bunun bir bedeli yok mu? Elbette var. Aslında o bedava niyetine bize verilen yine bizim paramız ve bunun acısını 84 milyon halk ödeyecek. Nasıl mı? Dolaylı vergi. Bakın son bir ayda bir çok vergi artışı oldu. Daha bunlar başlangıcı. Finans sektörünün kurumlar vergisi yüzde 20’den yüzde 25’e çıkıyor. Bu ne demek daha çok vergi demek.

Bu bedeli bedava sayılacak faizle alanlarda ödeyecek. Sıkı durun, iktidar birden fazla konutu bulunanlara çok sağlam bir sürpriz hazırlıyor. Birden fazla konutu olanlar için vergi çalışması yapılıyor. Tek konutu olanlar için ciddi bir artış planlanmıyor. Ancak birden fazla konutu olanlara ve özellikle değerli konutlara getirilecek vergi Türkiye’nin gündemine oturacak.

Daha sırada çok şey var. Bu nedenle şimdi o tatlı tatlı harcadığımız kredilerin bedelini ödeme zamanı geliyor. Hepimize hayırlı olsun.

Remzi Özdemir’in yazısı