Remzi Özdemir: Senin saçma sapan politikalarına güvenip kim yatırım yapar?

Öncelikle şunu söyleyeyim doların yükselme nedeni birilerinin dolar alıp yastık altına, ya da bankaya atmasında değil. Sorun Türkiye’nin uyguladığı politikalarda. Bu şirketler neden dolar aldı? Buna kapıyı sen açtığın için. Eğer Suudi Arabistan’ın bile faiz arttırdığı bir ortamda sen ısrarla faizi düşürmeseydin dolar bugün en fazla 9 lira olacaktı. Enflasyon ise bilemedin yüzde 20-25. Onu da diğer ülkelerin Merkez Bankası’nın yaptığı gibi yapsaydın düşerdi.

Bu yapılmadı. Bütün dünya ile kavga edildi. Hukuk sistemin tartışılır bir duruma geldi. Böyle olunca ülkene kimse ne yatırıma geldi ne de para soktu. Bak YUVAM hesabına “Almanya, Türkiye’yi kıskanıyor” diyen AKP’li gurbetçiler bile para göndermedi. Bu ne demek?

Senin ülkene ve politikalarına kimse güvenmiyor. Senin ülkenin kasası 60 milyar dolar ekside.

Daha bir hafta önce bile dünyaca ünlü alışveriş devi eBay arkasına bakmadan dükkânı kapatıp kaçtı gitti. Bu ülkeye kim para getirir? Senin saçma sapan politikalarına güvenip kim gelip yatırım yapar?

Remzi Özdemir’in yazısı