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Yaramazlara biraz batar!

Remzi Özdemir: Piyasada iki faiz artışı konuşuluyor


Sarayı ikna etmek için Kur Korumalı Mevduat hesapları gerekçe gösteriliyor. Kur arka kapı operasyonları ile tutulamıyor.

500 milyar lirayı geçen hesaplara verilecek fark şimdiden 30 milyar lirayı buldu. Doların biraz daha yükselmesi ile bu fark 100-200 milyar liraya çıkacak. Hazine bunun altından kalkamayacak. O halde dolara karşı faiz silahını çekmek zorunlu bir hâl aldı.


Saray danışmanları ikna için aranan gerekçeyi savaş olarak göstermeye çalışıyorlar. Savaş olmasaydı gerek yoktu! Savaş faiz artışı için aranan gerekçe.

Piyasada iki faiz artışı konuşuluyor. İlk aşamada 200-300 baz puanlık. Bir sonraki ay ise en az 1000 baz puan. Bu faiz artışı bozulan ekonomiyi düzeltmeye yeter mi? Elbette yetmez ama en azından dünya, sarayın saçma sapan faiz-enflasyon sebep tezinden vazgeçtiğini görecek ve sistem yeniden çalışmaya başlayacak diye düşünüyor.

Saray danışmanlarının siyasi iradeyi ikna şansları var mı? Bence siyasi irade dünden razı. Sadece bahane bulamıyordu.

Alın size aranan bahane. Rusya-Ukrayna savaşı faiz artışını zorunlu kıldı!

Remzi Özdemir’in yazısı

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