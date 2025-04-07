Remzi Özdemir: Merkez Bankası'nın önündeki tek yol faiz artışı

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Merkez Bankası, Mart ayı enflasyonunu bahane ederek faizi pas geçebilir. Çünkü Mart enflasyonunun yaklaşık %3 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Asıl sıkıntı, asıl “turpun büyüğü” Nisan ayında gelecek. Nisan enflasyonu öyle böyle olmayacak. Elektrik zammından tutun da, daha birçok kalemde yapılan zamların etkisi bu ayda hissedilecek. Nisan’da %5’lik bir enflasyon görülürse, hiç şaşırmayın!

O hâlde Merkez Bankası’nın önünde tek bir yol kalıyor: Bu yol, faizi pas geçmek bile değil; bu yol, faiz artışı yapmak. Bence asıl tartışılması gereken konu şu: Merkez Bankası ne kadar faiz artıracak?

Aldığım duyumlara göre, şu anda Merkez Bankası’nın masasında “önden yüklemeli” bir faiz artışı seçeneği var. Yani Merkez Bankası, Türkiye’yi bu yangından bir nebze olsun koruyabilmek adına, faizleri önden artırabilir. Faiz oranı yeniden %47–48 aralığına çekilebilir.

Remzi Özdemir’in yazısı