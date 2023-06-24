Remzi Özdemir: Mehmet Şimşek’in açıkladığı program Şili biberinden bile acı

AKP iktidarıyla birlikte birileri öylesine zenginleşti ki!

Lüks bir yaşam. Kimisi ihale zengini kimi gökten yağan para zengini.

Şimdi kasa tam takır!

Merkez Bankası’nın kasası bırakın boş olmayı üstüne bir de 70 milyar dolar ekside.

Hazine boş, sürekli para basıyor.

Şimdi yeni bir kurtarıcı geldi.

Adı Mehmet Şimşek!

Türkiye’yi ekonomik krizden kurtaracak.

Mehmet Şimşek’in açıkladığı program Şili biberinden bile ağır acı.

Zaten adına da acı reçete diyorlar.

Şimdi acı reçeteyi bize uygulayacaklar.

Biz kimiz?

7 bin lira emekli maaşı alan, asgari ücretle asgari bir hayat yaşayan 70-75 milyon insan.

Remzi Özdemir’in yazısı