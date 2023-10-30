Remzi Özdemir: Mehmet Şimşek yurt dışından para bulabilecek mi?

Türkiye kasasında bulunan 128 milyar dolar net rezervi hoyratça harcadı. Uçaklar aldı, itibar adına saçtı savurdu. Uçak kalkmayan havaalanları yaptı. Üretmedi “alıyorsak dolarımız var” diye ithal etti. Meralara lüks villalar yapıp çiftçiyi ithal yeme mahkûm etti. Maliyetini kurtaramayan çiftçi tarlasına inşaat yaptı daha çok kazandı.

Yaşanacak krizi görüp, “hava güneşli iken görüp çatıyı tamir etmek lazım” diyen ekonomi bakanını kovup, ekonominin ayarını bozdular.

Bir kişinin inadının eseri olan bir ekonomi programını uygulamaya kalktılar.

Sonu felaket olunca kovdukları bakanı yeniden çağırıp kışın ortasında çatıyı tamir etmesini istediler.

Daha önce kovdukları sonra da kahraman olarak geri çağırdıkları bakan ülke ülke dolaşıp dolar arıyor.

Tıpkı Ağustos Böceği gibi.

Körfezden, Londra’dan ve Amerika’dan şu ana kadar para bulunamadı.

Bundan sonra hangi ülke kaldı derseniz iki ülke derim.

Biri Çin diğeri ise Japonya…

Remzi Özdemir’in yazısı