Remzi Özdemir: Madem bu hisse bu kadar değerliydi, patron hisselerini neden 100 liradan değil de 10 liradan halka arz etti?

Şimdi bakıyorsun borsaya, şirketin hisse senedi 3-4 ayda 20 liradan 500 liraya, hatta bazı şirketlerin hisseleri yüzde 3 bin yükselmiş ama ne şirket ne de patron bir lot hisse satmıyor.

Yine halka arzlarda bakıyorsun 10 liradan arz edilen senet, 100 liraya kısa sürede yükseliyor.

Madem bu hisse bu kadar değerliydi, patron hisselerini neden 100 liradan değil de 10 liradan halka arz etti?

Halka arzı yapan aracı kurum, patronu kandırıp düşük değerleme mi yaptı?

Patronun acaba o güzelim şirketinin yüzde 30’u çok ucuza mı gitti?

Elbette hiçbir şirket 100 liradan talep gelecek olan şirketinin hisse senedini 10 liradan halka arz etmez.

O halde bu işte bir şey yok mu?

Remzi Özdemir’in yazısı