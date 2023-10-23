Remzi Özdemir: Konut kredisi komedisi

İnternette şöyle bir tarama yaptım; “1,20 faizli İlk Evim Konut Kredisi” hakkında.

12 binden fazla haber var bu konuda.

Nas’dan Ortodoks’a geçtiğimiz şu günlerde kredi faizleri füze gibi yükselirken aylık 1,20 yani yılda 14,4.

Bankalar 45-50 aralığında mevduat toplayacak sonra bunu, hükûmet istedi diye 14,4’den konut kredisi olarak verecek.

Hem de enflasyonun yüzde 60’a ulaştığı bir ülkede.

Zarara bakar mısınız?

Bunu özel bankalar asla vermez.

Geriye kalıyor kamu bankalar.

Kamu bankaları bu parayı nereden bulacak?

Hazine borçlanıp kamu bankalarına sermaye enjeksiyonu yapacak bunu da üçte bir maliyetine konut kredisi olarak verecek?

O zaman bu ülke ekonomisi ayakta kalır mı?

Remzi Özdemir’in yazısı