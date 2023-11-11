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Yaramazlara biraz batar!

Remzi Özdemir: KAP çöplüğü

Kısa adı KAP!

Açılımı, Kamuyu Aydınlatma Platformu.


Halka açık şirketler buraya şirketleriyle ilgili açıklamaları gönderiyor.

Şeffaf ve adil bir piyasa için KAP’ın önemi çok. Bu nedenle yatırımcıların gözü kulağı bu platformdadır.

Ancak gelin görün ki, son aylarda bu platform adeta çöplüğe dönüştü. Bazı şirket patronları babasının meydanı gibi buraya kafasına göre açıklamalar gönderiyor.

100 bin dolarlık siparişi bile bildirenden tutun da kendileriyle ilgili olumsuz haber yapan gazetecilere bağırıp çağıran şirketlere kadar her türlü bilgi kirliliği bu platformda.

Remzi Özdemir’in yazısı

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