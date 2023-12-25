Remzi Özdemir: İstanbul Borsası’nda polisin operasyon yapacağı ve bazı oyuncuların gözaltına alınacağı iddia ediliyor

Aslında bu iddialar son bir aydır var.

Bazı oyuncuların son dönemde bazı hisse senetlerinde pozisyonlarını korkudan kapattıkları da konuşuluyor.

Öyle ki, operasyon yapılacak oyuncuların isimleri bile dolaşıyor.

İşte bu iddialar borsada gergin seanslara neden olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü borsaya yönelik yaptığı konuşmalar bu işin tuzu biberi oldu. Borsa yüzde 2’den fazla düştü.

Borsada en son operasyon geçen yıl Eylül ayında olmuştu.

8 borsa oyuncusu gözaltına alındı ve bunlardan bazıları tutuklanmıştı.

O dönemi bir hatırlayalım hisseler günlerce taban olmuştu.

Yani manipülasyonu önlemek için yapılan operasyon büyük bir manipülatif harekete neden oldu.

Birçok yatırımcı banka hisseleri gibi borsanın dev şirket hisselerinde batmıştı.

Şimdi aynı korku var.

Remzi Özdemir’in yazısı