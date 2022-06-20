Remzi Özdemir: İş sadece faizle bitmez

23 Haziran’daki Merkez Bankası toplantısında böyle bir şok karar çıkar mı? Bence yapamazlar. Ancak Tayyip Erdoğan için pragmatik lider diyorlar. Benim şahsen böyle bir umudum yok. Diyelim ki, Merkez Bankası şok faiz artışı yaptı ve dolar düştü. Ne olur?

Tıpkı Kur Korumalı Mevduat hesabının açıklandığı gece gibi olur. İndiği gibi bugün nasıl geri aynı noktaya geldiyse yine gelir. Çünkü sadece iş faizle bitmez. Yapısal sorunlar var onları çözmeden olmaz. Öncelikle bağımsız bir Merkez Bankası. Sonra hukuk reformu. Ama öyle şimdiye kadar yapılan reformlar değil. Tabii ki bir de vergi güvenirliliğini sağlamak gerekiyor.

Elini TÜİK’ten çekmen lazım. Bunları yapmadığın sürece isterse faizi yüzde 90 yap yine de kur sorununu çözemezsin. Çünkü Türkiye, büyük bir dolar kıtlığı yaşıyor ve bu kıtlık daha da artacak.

Remzi Özdemir’in yazısı