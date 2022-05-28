Remzi Özdemir: Hiçbir şey vatandaşa gösterildiği gibi değil

Merkez Bankası’nın faizi sabit tutması 84 milyon halkın aldatılmasıdır.

Aynı zamanda vatandaşın da üç kuruşunun bankalara, dolayısıyla büyük sermayeye transferinden başka bir şey değildir. Çünkü devlet dahi bu faizle para bulamamakta. Hazine bu hafta ihale yaptı ve yüzde 27,5 faiz oranı ile borçlandı.

Madem faizler yüzde 14 o halde Hazine neden yüzde 27,5 ile borçlanıyor?

Yani hiçbir şey vatandaşa gösterildiği gibi değil.

TCMB’nin faiz kararını açıkladığı gün yaklaşık 4 banka daha faiz arttırdı. Genel olarak baktığımızda 54 ülkenin Merkez Bankası’nın faiz arttırdığını görüyoruz.

Remzi Özdemir’in yazısı