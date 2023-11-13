Remzi Özdemir: Halka açık bir şirket erişim engelini SPK’ya karşı aldı

Halka arzı yapılan şirketlerin halktan topladıkları bu paraları doğru kullanıp kullanmadığını araştırdı.

Bu araştırma sonucu 3 şirkete halka arz izahnamesi dışında kaynak kullanmaktan idari para cezası verdi.

Kurul bu kararını kamuoyuna SPK Bülteni ile ilan etti.

Doğal olarak medya da bunu haberleştirdi.

Ceza alan şirketlerden biri Naturel Enerji. Ya da borsa kodu ile Naten.

Bu şirket hemen ertesi günü KAP’a zehir zemberek bir açıklama yolladı.

Öfke dolu!

Hemen arkasından Ankara Merkezli şirket Rize’den aralarında Paramedya’nın da bulunduğu internet sitelerinin bu kurul haberine erişim engeli aldırdı.

SPK bülteninde bu ceza aynen şu şekilde açıklandı:

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ’nin (Şirket) halka açılma izahnamesinde yer alan fon kullanım yeri raporunda yazılmamış olmasına rağmen, izahnamenin Kurulca onaylanmasından kısa bir süre sonra fonun Şirket’in bağlı ortaklığı konumunda bulunan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’ye (Margün Enerji) kullandırılmış olmasının izahnamede yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve eksik olduğu sonucunu doğurması…

Bu cümlenin haber yapılmasını şirket, mahkeme aracılığı ile engelledi.

Halka açık bir şirket aslında erişim engelini medyaya karşı değil SPK’ya karşı almıştır.

Remzi Özdemir’in yazısı