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Yaramazlara biraz batar!

Remzi Özdemir: Faiz artışı için aranan bahane bulundu

Bu iktidar dünyanın en ücra köşesinde bile kabul görmeyen saçma sapan bir iktisat teorisini savundu. Aslında bu teori bile değil ama biz yine teori diyelim.

Neydi bu? Yüksek enflasyonun nedeni, yüksek faiz!


Oysa iktisat ve ekonomi bilimi diyordu ki, yüksek enflasyona karşı faiz silahını çekmek zorundasın. Nitekim pandemi nedeniyle yüksek enflasyon yaşayan tüm ülkeler faiz silahını çekmişti.

Biz tam tersini yaptık. Yüzde 16 olan enflasyonu düşürmek için faizleri Eylül ayından itibaren düşürdük.

3 faiz indirimi Türkiye’de enflasyonu patlattı. Enflasyon yüzde 50’ye dayandı.

Şimdi aranan bahane bulundu.

Bölgede savaş var ve ülke ekonomisinin kurtuluşu için faiz artışına gittik diyebilecekleri bir bahaneleri var artık.

Mart ayında faiz artışı gelirse artık hiç ama hiç şaşırmayın.

Remzi Özdemir’in yazısı

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