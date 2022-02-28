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Yaramazlara biraz batar!

Remzi Özdemir: Devletin gücü patates ve soğan üreticilerine yetiyor

Evet! Sigorta yaptırmadığı için vatandaşa otomobil satmayan şirket Doğuş Oto Ankara Şubesi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu neredesin? Hazine ve Maliye Bakanlığı neredesin?


Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu konuda susmaya devam mı edeceksiniz?

Ticaret kanununda böyle bir madde mi var? Sigorta yapmayana otomobil satılmayacak! Sigorta yapmayana kredi yok, sigorta yapmayana kampanyalı telefon yok!

Allah aşkına Türkiye’yi sigorta çöplüğüne çevirdiler. Bu kadar başıboşluk bu kadar büyük eşkıyalık mı olur?

Türkiye ne zaman bu zoraki sigortacılık uygulamalarından kurtulacak? Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu neden bu konuda yasal bir düzenleme yapmıyor?

Ben buradan şu sonucu çıkartıyorum: Devletin gücü süpermarketlere, patates ve soğan üreticilerine yetiyor.

Remzi Özdemir’in yazısı

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