Remzi Özdemir: Bu sistemde kazanan iki kesim var

Türkiye’nin yüzde 64’ü konut taksiti hariç borçlu. Yine borçluların yüzde 23’ü bu borcu ödemekte zorlanıyor. Tarihinin en derin ve en büyük krizini yaşayan bankalar kârını yüzde 300 artırıyor. Bu işte bir terslik yok mu? Ülkede halk fakirleşirken bankaların kârlarının patlaması normal mi?

Elbette normal değil! Nas deyip faizle mücadele ettiğini öne süren bir siyasi anlayış, tam tersi faiz sistemini güçlendirip halkın daha da borçlanmasına ve fakirleşmesine neden oluyor.

Aslında bu sistemde kazanan iki kesim var. Birincisi çok parası olanlar ikincisi ise bankalar.

Mesela Türkiye’de enflasyon yüzde 70. Bankalarda konut kredisi yüzde 25. Aldığınız kredinin faizi doğal olarak enflasyon karşısında eriyecektir. Bu şartlarda kredi almak çok mantıklı. Gidip kredi ile ev, arsa, araba almak çok akıllıca.

Remzi Özdemir’in yazısı