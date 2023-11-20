Remzi Özdemir: Bu şirketlerin patronu çok iyi incelenmeli

SPK tarafından manipülasyon cezası almış patronların bedelli ile küçük yatırımcıyı soyması.

Patronun siciline bakıyorsun kaç tane manipülasyon cezası var ama halen SPK’dan bedelli geçirerek elini küçük yatırımcının cebine atıyor.

SPK’nın kahraman savaşçılarının bu konunun da üzerine gitmesi gerekiyor.

Şu anda SPK’da çok sayıda bedelli sermaye artış talebi masada. Bunların kararını vermeden bu şirketlerin patronu çok iyi incelenmeli.

Bedelli sermaye artırımı yoluyla büyümenin finansmanını amaçlayan ve yatırımcıların topladığı parayla yatırımlarını sürdüren, istihdam sağlayan, değer artırıcı yatırımlarda kullanan şirketler hariç çok iyi incelenmesi lazım. Artık bedelli vurgununa dur demeli.

Ayrıca yine son dönemde bazı eski SPK çalışanları danışmanlık adı altında bu şirketlerin bedelli takibini yapıyor. Bunu yaparken de dürüst ve namuslu SPK çalışanlarının adını kullanıyor. Kurul üyelerinin hatta başkanın dahi adını kullanarak bu danışmanlar, bedelli çıkartma anlaşması yapıyor.

Remzi Özdemir’in yazısı