Remzi Özdemir: Bu para nereye gitti?

Hayır? Tam tersi resmî enflasyonun yüzde 72 olduğu bir ülkede sen yüzde 16 faiz alıyorsun. Yani yaklaşık 60 puan paran değer kaybediyor.

100 bin liran var ve bunu yüzde 16 faiz ile bankaya yatırdın. Bir yıl sonra 116 bin lira oluyor. Bu paranın yüzde 72 kadar değeri enflasyon nedeniyle buharlaşıyor. Yani alım gücü düşüyor. 116 bin liran enflasyonun altında kazandığı için yüzde 56 oranında eriyor. Yani senin paran değeri bir yıl önceki 60 liraya eşdeğer bir alım gücüne sahip oluyor. Yani 16 bin liralık faiz gelirine rağmen sen paranın 40 lirasını kaybettin. Bu para nereye gitti? Bankalar aracılığı ile enflasyonun çok altında kredi ile lüks ev alanlara, fabrikasına nakit olduğu halde kredi kullananlara gitti. Yani servet transferi.

Remzi Özdemir’in yazısı