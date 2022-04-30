Remzi Özdemir: Biz bu filmi daha önce de görmüştük

Erdoğan’ın Suudi ziyareti Türkiye tarafından sorunlu ilişkilerin düzeltilmesi olarak değil de para gelecek mi diye görüldü.

Günlerdir piyasalar bu beklentiyi satın alıyor.

İngiltere’de bazı analistler Suudi yönetiminin Türkiye’ye 15 milyar dolar civarı bir yatırım yapacağını iddia ediyor.

Aslında biz bu filmi daha önce de görmüştük.

Aynı filmin aynı sahnesi önce Katar’da, sonra da darbe ile suçladığımız Birleşik Arap Emirlikleri’nde çekildi. Erdoğan’ın Katar dönüşü Türkiye’ye 20 milyar dolar geleceğini iddia edenler yazanlar oldu.

Remzi Özdemir’in yazısı