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Yaramazlara biraz batar!

Remzi Özdemir: Avrupalının 17 bin avro vererek satın aldığı otomobile ben 53 bin avro vererek satın alıyorum

Cidden nasıl bir şansızlık ya?

Avrupalının 17 bin euro vererek satın aldığı otomobile ben 53 bin euro vererek satın alıyorum. Adamların 50 bin euro vererek satın aldığı otomobili ben hayatım boyunca alamayacağım.


Daha birçok konuda konulan vergiler nedeniyle insanca kaliteli yaşamaktan çok uzağım.

Enflasyon…. Daha yüzlerce şey şanssızlık olarak yaşanabilecek şeyler….

Gelelim son isyanıma…

Parasını vererek hem de insanı deli edecek boyutta vergisiyle satın aldığım cep telefonunu 1 yıl kullanmaz isem kapatılacak!

Böyle bir şey olur mu Allah aşkına?

Böyle bir kanun dünyanın neresinde var?

Neden kapatıyorsunuz? Bunu ne hakla yapıyorsunuz?

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