Remzi Özdemir: Akıl dışı vergi politikaları Türkiye’yi kaçak cenneti haline getirdi

Son 3 yıldır AKP’nin vergi politikasının nasıl akıl dışı olduğunu ve bu politikaların kaçağı teşvik ettiğini yazdım.

İşte o akıl dışı politikalarından biri de cep telefonlarından alınan harç ve vergiler.

33 bin liralık telefondan 60 bin lira vergi almak gibi.

Yurt dışında 33 bin lira olan bir telefonu Türkiye’de ultra lüks olarak kaç kişi alabilir?

Elbette bir gecede milyonlar kazanan, kahvesine altın tozu koyan, bodrumda bir lahmacuna 500 lira ödeyenler bu parayı verip alır.

Hayat zaten bunlara güzel.

Bir de olayın farklı boyutu var.

Akıl dışı vergi politikaları Türkiye’yi kaçak cenneti haline getirdi.

Türkiye’de kullanılan 10 telefondan 6’sı ya kaçak ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen.

Yolcu beraberinde getirilen telefonlar arasında iPhone ilk sırada.

Vergilerin 6 bin liradan 20 bin liraya çıkartıldığı günü hatırlayın… On binlerce kişi Gürcistan gümrüğünde kuyruğa girdi.

Remzi Özdemir’in yazısı