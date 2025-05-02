Rekabet Kurumu'ndan Erikli ve Pınar Su'ya para cezası

Rekabet Kurumu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye (Erikli) 21,1 milyon lira, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ’ye’yse (Pınar) yaklaşık 4,9 milyon lira idari para cezası kesti.

Rekabet Kurumu. Fotoğraf: AA

Kurumun sitesinde yer alan duyuruya göre şirketlerin satış fiyatlarında rekabeti kısıtlamak amacıyla bilgileri değiştirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddia edilmiş ve soruşturma açılmıştı.

Kurul, ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle iki şirket için idari para cezası kararı verdi.

Bu kapsamda Erikli’ye 21 milyon 106 bin 470 lira, Pınar Su’ya da 4 milyon 877 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.