Rekabet Kurulu Meta’ya yine ceza kesti

Rekabet Kurulu’nun ABD merkezli Meta’ya başlattığı iki soruşturma tamamlandı. Kurul, Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi uygulamalara da sahip olan şirkete toplamda 1 milyar 234 milyon lira ceza verdi.

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TRT Haber’in aktardığına göre ilk soruşturma WhatsApp kullanıcılarının kişi verilerini Meta’nın diğer şirketleriyle paylaşılması şartı nedeniyle başlatılmıştı. Meta’nın tüm uygulamalarından topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ve çevrimiçi görüntülü reklamcılık pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı tespit edildi. Kurul, kararında 346 milyon lira idari para cezası verdi.

Ayrıca Meta’nın yükümlülükler çerçevesinde uygulayacağı çözüm önerilerini yerine getirmediği her gün için 4 milyon 769 bin lira idari para cezası verildi. Bu kapsamda da toplam 115 gün için yaklaşık 552 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bir diğer soruşturma da ‘Threads’ uygulamasının rekabet kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyleydi. Kurul, bu kapsamda 335 milyon 730 bin lira ceza uygulanmasına karar vermişti.